Дворцовый мост разведут под гимн ФК «Зенит»

Дворцовый мост в ночь после финальной игры Кубка конфедераций, со 2 на 3 июля, разведут под гимн петербургского футбольного клуба «Зенит», сообщают в «Мостотресте».

В эту ночь на Дворцовой набережной зазвучат композиции Василия Соловьева-Седого. В сборнике произведений композитора есть «Вечерняя песня» («Слушай, Ленинград»), ставшая основной для гимна клуба «Зенит».

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Как стало известно ранее, в финале за звание победителя Кубка будет бороться команда Чили. Ее соперник определится в четверг, 29 июня, в матче Германия - Мексика.