Конюшенное ведомство и набережную реки Мойки отремонтируют к осени 2018 года

Ремонт Конюшенного ведомства и капитальный ремонт левого берега набережной Мойки планируется завершить к сентябрю 2018 году, сообщают в Смольном.

В настоящий момент чиновники разработали проект концепции развития Конюшенного ведомства. Предполагается, что первый этап завершится до конца марта следующего года.

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В Конюшенном ведомстве появится музейный культурно-просветительский центр

В Смольном хотят превратить Конюшенное ведомство в общественное пространство. В настоящий момент рассматриваются четыре концепции такой реконструкции.

В конце марта вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сообщал, что в 2017 году Смольный потратит на Конюшенное ведомство 1 млрд рублей.

Конюшенное ведомство передали музею истории Петербурга в 2016 году. Он планировал использовать территории и помещения Конюшенного ведомства в музейных и культурно-просветительских целях.

До этого, под давлением градозащитников, Смольный расторг контракт с «Плаза Лотос груп» Михаила Зингаревича. Компания планировала превратить конюшни в элитный апарт-отель. Стоимость реставрации здания ранее оценивалась в 3-6 млрд рублей.

Здание Конюшенного ведомства останется в городской собственности. На данный момент памятник архитектуры планируется отреставрировать в 2021 году. Какая компания займется реконструкций с приспособлением под музей, не сообщается.