Благоустраивать Полежаевский парк начнут не раньше 2019 года

Смольный назвал сроки проектирования благоустройства Полежаевского парка в Красносельском районе Петербурга - на это понадобится два года. Сами работы начнутся лишь в 2019 году.

Из городского бюджета на работы по благоустройству парка выделен 51 млн рублей. На первом этапе парк ждут масштабные преобразования.

В настоящее время готовится техническое задание для подрядчика, которого выберут по итогам конкурсных процедур.

Сейчас состояние парка в Красносельском районе оценивается как неудовлетворительное. Он заболочен, в его северной части нет тропинок для посетителей, в центральной части разрушены дороги. Также необходим дренаж газонов.

Ранее вокруг парка разгорелся конфликт из-за построенной на его территории церкви святой Нины. Защитники парка сообщали, что после того, как там некоторое время назад был возведен этот деревянный храм, рядом с ним начали сносить деревья, появились помойки и гараж.

В марте 2015 года Полежаевский парк освобождали от нелегальных стоянок.