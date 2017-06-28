Из Петербурга в Тунис задержали еще один рейс

Рейс BJ403, который должен отправиться из Пулково в Монастир, перенесен на восемь часов. Вместо обещанного вылета в 13:10, пассажиров попросили подождать 21 часа.

Причина переноса рейса - позднее прибытие воздушного судна в Пулково. Согласно табло монастирского аэропорта, в среду, 28 июня, рейс из Туниса также опаздывает во Внуково.

Ранее стало известно, что другой рейс в Тунис - BJ 809 – перенесен на 11 часов. Позже к обещанному времени отправления прибавили еще 40 минут.

В компании Nouvelair Tunisie, которая представляет тунисского перевозчика в Северной столице, ни одну из задержек пока не прокомментировали.