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«Газпром» начал строительство второй высотки «Лахта центра» (ФОТО)

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© Фото: stroypuls.ru

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Высота зданий второй очереди - 88 метров.

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство комплекса второй очереди МФК «Лахта центр». Высота зданий достигнет 88 метров, а общая площадь — 171,8 тыс. квадратных метров.

Фото: unitedtowercranes / instagram.com
 

В комплекс будет состоять из двух подземных этажей и 13 надземных. Вместимость второго комплекса штаб-квартиры «Газпрома» — более трех тыс. человек. На строительство комплекса планируют потратить 12–13 млрд рублей. В основную 462-метровую башню вложат более 80 млрд.

Строящийся небоскреб «Лахта центр» в начале апреля  этого года преодолел отметку в 300 метров. Сейчас самое высокое здание России— башня «Восток» комплекса небоскребов «Федерация» в Москве. Ее высота - 374 метра. «Лахта центр» вырастет до 462 метров.

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«Лахта центр» — это строящийся деловой комплекс, в котором будет находиться штаб-квартира "Газпрома". Небоскреб должен стать самым высоким не только в России, но и в Европе. Работы по строительству комплекса начались в 2012 году. Возведение планируют завершить в 2018 году.

«Газпром» еще в 2010 году запросил у городского правительства прилегающие к своей будущей штаб-квартире земли под общественно-деловую застройку, в том числе для возведения больничного комплекса и культурно-исторического центра. В список таких участков попали 3,9 га парка 300-летия Петербурга. Активисты и градозащитники не раз выступали с требованием запретить строительство на этой территории. 

Весь ход строительствп сопровождается спорами о том, что небоскребы нельзя возводить на зыбких петербургских грунтах. Кроме того, по мнению многих петербуржцев, здание может нарушить привычный облик культурной столицы.

В настоящий момент здание строится ускоренными темпами - в среднем за шесть дней он вырастает на этаж.

В его основание забито 2080 свай. Более 72 000 квадратных метров стекла потребуется на облицовку фасада небоскрёба. Это порядка 16 505 комплектов стеклопакетов.
Фото: _sash_ka_, alex18.08_bakharevskiy, boris_johnson, forthemassez, tatianasaintp, romik40 / instagram.com

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