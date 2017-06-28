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Территорию вокруг парка Александрино разрешили застраивать

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© Фото: 2do2go

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Такое решение приняла комиссия по землепользованию.

Комиссия по землепользованию и застройке Петербурга отменила установленную ранее защитную зону вокруг парка Александрино. Такое решение комиссии приняла накануне, 27  июня.

На заседании была озвучена позиция заместителя министра культуры Олега Рыжкова. В его послании отмечено, что требования к установлению подобной зоны в отношении объекта культурного наследия не применяются, если он уже включен в границы зон охраны другого объекта или находится в объединенной зоне охраны.

Члены комиссии, рассмотрев варианты, решили исключить защитную зону парка Александрино из проекта Правил землепользования и застройки.

На прошлом заседании члены комиссии вспомнили, что в апреле 2016 года Государственная дума РФ приняла поправки в закон «Об объектах культурного наследия», согласно которому вокруг памятников культуры устанавливаются зоны охраны, в пределах которых строительство полностью запрещено.

В конце января  2017 года Городской суд признал законным выделение участка для реновации хрущевок в Ульянке, который находится рядом с домом по улице Лени Голикова, 15. На нем компания "Воин В" возводит ЖК "Бенуа - 2.

Активисты пытались отменить распоряжение комитета по земельным ресурсам от 2011 года. Они доказывали, что на участке, прилегающему к парку Александрино, существует пруд, а водные объекты - федеральная собственность Кроме того, земля, выделенная под застройку, относится к придомовой территории уже существующих девятиэтажных домов. Участки для них выделялись еще в 1968 году.

Александрино - парк, расположенный в Кировском районе Санкт-Петербурга между проспектом Стачек, проспектом Народного Ополчения и улицей Козлова. Многие годы парк находился в запустении.

Парк возник в начале XIX века и включает парки бывших усадеб Александрино и Ульянка, которые во второй половине XVIII века принадлежали государственному и военному деятелю Ивану Чернышёву, а в середине XIX века были куплены графом Дмитрием Шереметевым.

Во время Великой Отечественной войны территория парка находилась в непосредственной близости от переднего края обороны Ленинграда. Парк был значительно разрушен, постройки усадьбы Ульянка были уничтожены, от усадьбы Александрино у главного дома были полностью разрушены галерея и восточный флигель, в 1960-е годы здание было реконструировано.

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