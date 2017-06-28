В США заявили о трудовых лагерях КНДР в России

Госдепартамент США заявил о существовании на территории РФ трудовых лагерей, в которых в рабских условиях трудятся десятки тысяч граждан Северной Кореи. Доклад Госдепа опубликован накануне, 27 июня.

"Правительство России поддерживало, а недавно и расширило двусторонние соглашения с КНДР, согласно которым на территории России функционировали трудовые лагеря КНДР, а тысячи северокорейских рабочих подвергались принудительному труду", — говорится в документе.

В докладе утверждается, что КНДР ежегодно отправляет в Россию около 20 тыс. своих граждан для работы в различных отраслях. Еще около 30 тыс. граждан КНДР, которые работают на территории РФ официально, насильно принуждаются к труду.

Госдепартамент включил Россию в список стран, которые не выполняют минимальные требования по борьбе с работорговлей. В одной группе с Россией в списке также находятся Белоруссия, Туркменистан, Узбекистан, Китай, КНДР, Сирия, Иран и Венесуэла.

В ноябре прошлого года стало известно, что на строительстве "Зенит-арены" скончался 47-летний рабочий из КНДР. Кореец имел временную регистрацию в Красносельском районе, он въехал в Россию по однократной визе сроком с 9 сентября по 30 ноября, его наняла компания "Тэ Сон".