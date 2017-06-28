Рейс из Петербурга в Тунис задержали на 11 часов

Пассажиры рейса в «Петербург-Монастир» не могут вылететь из Пулково. Их рейс, назначенный на 2:10 среды, 28 июня, по московскому времени - BJ 809 – задерживается, сообщает Tourdom.ru.

По данным онлайн-табло аэропорта, вылет рейса в Тунис перенесен на 13:20.

По предварительным данным, вылет был задержан из-за технической неисправности лайнера тунисской авиакомпании Nouvelair Tunisie. По этой причине прибытие воздушного судна в Пулково состоялось только в 10 утра 28 июня. Регистрация пассажиров на рейс в настоящий момент запланирована на 12:40-13:10.

Ранее в Ростуризме прошло заседание оперативного штаба по нормализации ситуации с задержками чартерных рейсов. Руководитель федерального агентства по туризму Олег Сафонов заявил, что на сегодняшний день созданы механизмы, которые позволяют компенсировать неудобства и потери для тех, чьи рейсы были задержаны. «Все издержки, связанные с защитой прав и интересов туристов в ситуации задержки или отмены рейса, несёт туроператор», - добавил он.