Защитники парка Малиновка вновь вышли с пикетом к стенам ЗакСа (ФОТО)

Участники инициативной группы защиты парка Малиновка вновь провели одиночные пикеты у стен Заксобрания Петербурга.

По словам активистов, в ответ на многочисленные письма в Законодательное Собрание жители получают отписки от депутатов из «Единой России», где просто сообщается, что депутаты решили принять зону деловой застройки на месте парка Малиновка. Никаких объяснений такого решения защитники парка не получают.

На плакатах активистов было написано «Вы нас не слышите, тогда читайте: МАЛИНВОКУ НЕ ОТДАДИМ!».

Фото: участники акции

Ранее вице-губернатор Игорь Албин заявлял, что застройки парка Малиновка не будет, несмотря на то, что депутаты ЗакСа уже одобрили Генплан с застройкой парка. Перевести часть парка в зону деловой застройки предложили депутаты "Единой России" Андрей Анохин, Юрий Бочков и Александр Ходосок.

История с возможной застройкой парка тянется еще с 2015 году, когда между ЗакСом и Смольным возник конфликт. Депутаты приняли генплан, по которому участок парка Малиновка площадью 2,1 гектара все же будет отдан служителям культа под застройку 67-метровой церковью. При этом правительство в лице комиссии по образованию и вице-губернатора Игоря Албина выступило против. Позже строительство храма было отменено.