В Петербурге 28 июня ожидаются дожди

В среду, 28 июня, в Северной столице будет переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Петербургу.

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В Петербурге ожидается потепление

Ветер будет западный, северо-западный, днем до 10 метров в секунду. Температура воздуха от +18 до +20 градусов.

Атмосферное давление будет повышаться.