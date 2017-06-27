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Полтавченко: Детский летний отдых в Петербурге организован на должном уровне

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© Фото: пресс-служба администрации Петербурга

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    Градоначальник и спикер ЗакСа побывали в трех местах.

    Губернатор Георгий Полтавченко и председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров проинспектировали летние лагеря региона, сообщает пресс-служба гардоначальника.

    Полтавчено и Макаров побывали, в том числе, в детском оздоровительном лагере «Возрождение», который находится в поселке Рощино Выборгского района Ленобласти и  круглогодичный детский оздоровительно-образовательный лагерь «Молодежное» в Курортном районе. Кроме того, градоначальник побывал в поселке Репино, на загородной базе детского сада №63 Петроградского района.

    Фото: пресс-служба администрации Петербурга 
     

    Подводя итоги рабочей поездки, губернатор отметил, что детский летний отдых в Петербурге организован на должном уровне. «Это одна из важных составляющих в работе городского правительства. Речь идет не только о том, чтобы обеспечить хорошие бытовые условия и сбалансированное питание, но и придумать для детей интересные образовательные программы», - заявил Полтавченко.

    В  этом году в лагерях под  Петербургом будут отдыхать 138,5 тысяч детей, что на 10 тысяч больше прошлогодних показателей. Всего в течение года в загородных лагерях будут отдыхать 190 тысяч школьников и детсадовцев.

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