Полтавченко: Детский летний отдых в Петербурге организован на должном уровне

Губернатор Георгий Полтавченко и председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров проинспектировали летние лагеря региона, сообщает пресс-служба гардоначальника.

Полтавчено и Макаров побывали, в том числе, в детском оздоровительном лагере «Возрождение», который находится в поселке Рощино Выборгского района Ленобласти и круглогодичный детский оздоровительно-образовательный лагерь «Молодежное» в Курортном районе. Кроме того, градоначальник побывал в поселке Репино, на загородной базе детского сада №63 Петроградского района.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга



Подводя итоги рабочей поездки, губернатор отметил, что детский летний отдых в Петербурге организован на должном уровне. «Это одна из важных составляющих в работе городского правительства. Речь идет не только о том, чтобы обеспечить хорошие бытовые условия и сбалансированное питание, но и придумать для детей интересные образовательные программы», - заявил Полтавченко.

В этом году в лагерях под Петербургом будут отдыхать 138,5 тысяч детей, что на 10 тысяч больше прошлогодних показателей. Всего в течение года в загородных лагерях будут отдыхать 190 тысяч школьников и детсадовцев.