На Лиговском проспекте построят восьмиэтажный ветеринарный центр (ФОТО)

ГБУ «Санкт-Петербургская горветстанция» заключила контракт на строительство клиники для животных с единственным поставщиком – ООО «НордИнвестСтрой».

Стоимость контракта - 1 млрд 179 млн рублей.

Ветеринарный центр построят на Лиговском проспекте, 291. Этот участок находится в постоянном бессрочном пользовании. Небольшие здания старой клиники в один-два этажа были снесены еще в 2016 году по инициативе управления ветеринарии.

Теперь на этом месте планируется построить разноэтажное здание ветцентра в 4 – 8 этажей (с повышением по мере удаления от Лиговского проспекта).

Фото проекта с сайта правительства Петербурга

Лаборатория займет четырехэтажную часть здания, где на первом цокольном этаже будет автостоянка, а административный блок — восьмиэтажную. В здании также будет находиться конференц-зал и торговые помещения.