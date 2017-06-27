Дом в центре Петербурга продадут Финляндии за 500 млн рублей

Правительство Российской Федерации планирует продать Финляндии здание на Большой Конюшенной улице. Проект соглашения уже одобрен и направлен на утверждение Минэкономразвития.

Стоимость дома составит 508,1 млн рублей, его общая площадь — около 4,5 тыс. м2. Возможный срок закрытия сделки в документах на сайте правительства не указан.

Минэкономразвития и МИД РФ проведут переговоры с финской стороной по сделке, после чего планируется подписание соглашения о продаже дома.

В проекте указано, что оно подписывается из "желания укреплять и далее развивать взаимодействие между странами в области культуры, предпринимательства и образования", "принимая во внимание традиции добрососедства и доверия".

Дом был построен по проекту архитектора Геральда Боссе в 1847 году. В 1890-1918 годах в нем жил русский экономист Николай Даниэльсон — автор первого завершенного перевода трех томов "Капитала" Карла Маркса на русский язык.

Сейчас в этом здании находится Институт Финляндии, который входит в состав сети культурно-научных институтов Финляндии, и объединяет 17 самостоятельных организаций.