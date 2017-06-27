«Роснефть» сообщила о хакерской атаке на свои серверы

"Роснефть" сообщает о мощной хакерской атаке на принадлежащие ей серверы.

Компания отмечает, что уже обратилась в правоохранительные органы. "Мы надеемся, что это никак не связано с текущими судебными процедурами",— говорится в сообщении "Роснефти" на ее официальном аккаунте в Twitter.

МВД не обладает информацией о хакерской атаке на корпоративные серверы «Роснефти».

Источник "Ведомостей" в "Роснефти" рассказал, что все компьютеры в НПЗ "Башнефти", "Башнефть-Добыче" и управлении "Башнефти" "единомоментно перезагрузились, после чего скачали неустановленное программное обеспечение и вывели на экран заставку вируса WannaCry". Вирус, судя из описания, зашифровал все данные на пользовательских компьютерах и потребовал перевести $300 в биткоинах по указанному адресу.

Во вторник, 27 июня, в Арбитражном суде Башкортостана проходит судебное разбирательство между "Роснефтью", "Башнефтью" и Башкирией с одной стороны и АФК "Система" с другой.