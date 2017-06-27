Онищенко предложил сократить время продажи алкоголя

Парламентарий Геннадий Онищенко заявил, что следует сократить время торговли пивом и остальным алкоголем, передает РИА Новости.

«Если учесть, что у нас, к сожалению, есть такое пиво, которое подчас бывает крепче вина, то я бы лишь частично поддержал новацию господ пивоваренной промышленности и запретил бы продажу с 21:00 и до 9:00 и пива, и вина, не оставляя старого ограничения для пива», — заявил депутат.

Читайте также:

Петербургским кафе хотят запретить торговать алкоголем в таре по ночам

Он добавил, что пиву нельзя делать поблажки и продавать его дольше. По мнению депутата, оно «подсаживает молодых людей на алкоголь, после которого они потом переходят на более тяжелый».

Как стало известно ранее, российские производители пива подготовили проект закона о госрегулировании производства и оборота алкоголя, предполагающий запрет на продажу крепких спиртных напитков в магазинах с 21:00 до 09:00.

Для пива в законопроекте предлагается сохранить действующие ограничения на продажу в розницу — с 23:00 до 8:00.