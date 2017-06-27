Названы самые любимые блюда петербуржцев

По данным исследования «Яндекса», чаще всего петербуржцы ищут в сети рецепты из индейки. Самым же популярным блюдом у жителей города на Неве оказалась паста «Карбонара».

Кроме того, в Москве и Петербурге больше, чем в среднем по России, популярны такие зерновые продукты, как булгур, кус-кус и киноа. В Петербурге также большим спросом пользуются рецепты приготовления пасты "Карбонара", соуса терияки и сидра.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», чаще всего по России поисковая система получает запросы о рецептах со словами «курица» или «куриный» — более 765 тыс. запросов еженедельно. Чаще россияне ищут рецепты куриного салата и курицы в духовке. На втором месте — картошка, а на третьем — мясо.



В двадцатку самых популярных продуктов в целом по России также вошли капуста, творог, молоко, ​рыба и яйца. На последнем месте — печень. Среди самых популярных блюд — салат (чаще всего ищут «Цезарь»), торт (из печенья и «Наполеон»), и суп (грибной и с фрикадельками).