С ЖКС Московского района взыскали 18 млн рублей

В Петербурге приставы взыскали с Жилкомсервиса №1 Московского района 18 млн рублей, сообщает УФСПП по Петербургу.

Заседание по делу состоялось накануне, 26 июня, в Арбитражном суде Северной столицы. По предварительной информации, ЖКС накопил большой долг за услуги, которые ему оказывала энергетическая компания.

Несмотря на постановление Арбитражного суда, добровольно ЖКС деньги не перечислял. В итоге судебные приставы потребовали вернуть долг у оператора, который принимает платежи по договору с ЖКС — ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство»

Всю сумму, 18 млн урблей, перечислили в пользу «ТГК №1».