  • 27 Июнь 2017
USD 28.06.2017 58.8843 -0.1171
USD ММВБ 13:17 58.92400  
EUR 28.06.2017 65.9563 -0.1253
EUR ММВБ 13:17 66.1700  
Нефть($) 27.06.2017 46.31 +0.76
Нефть(p) 27.06.2017 2726.93 +39.42

Минпромторг разрешил продавать алкоголь по паспорту болельщика и водительским правам

Автор:


© Фото: life.ru

Темы дня

Перечень документов для подтверждения совершеннолетия увеличился с 12 до 14 удостоверений

Минпромторг РФ разрешил продажу алкоголя по паспорту болельщика (FAN ID) и водительским правам, сообщается на портале правовой информации.

При этом продавец будет иметь право проверять возраст покупателя по FAN ID до 31 декабря 2018 года. Так, перечень документов, по которым продавец мог убедиться в совершеннолетии покупателя спиртного, увеличился с 12 до 14 удостоверений.

Читайте также:

Петербургским кафе хотят запретить торговать алкоголем в таре по ночам

К этому списку документов относятся паспорт гражданина РФ, общегражданский заграничный паспорт, временное удостоверение личности гражданина РФ, паспорт моряка (удостоверение личности моряка), дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверение личности военнослужащего или военный билет гражданина РФ.

Также алкоголь можно купить по паспорту иностранного гражданина, виду на жительство в России, разрешению на временное проживание в РФ, удостоверению беженца, свидетельству о предоставлении временного убежища на территории России.

Как стало ивзестно во вторник, 17 июня, российские производители пива подготовили проект закона о госрегулировании производства и оборота алкоголя, предполагающий запрет на продажу крепких спиртных напитков в магазинах с 21:00 до 09:00. Для пива в законопроекте предлагается сохранить действующие ограничения на продажу в розницу — с 23:00 до 8:00.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в июне

    «Алые паруса», большой велофестиваль, целое небо воздушных змеев и вертолетов, «Еда на колесах», опера на свежем воздухе и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Семь лучших вариантов активного отдыха в Петербурге

    На стильном велосипеде по центру города, на гидроцикле с ветерком по Неве или в тихом парке на лошадях - какие бы прогулки вы ни предпочитали, «Санкт-Петербург.ру» подобрал для вас идеальные варианты отдыха на свежем воздухе.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.06.17
    Какой котел лучше выбрать: настенный или напольный?
    26.06.17
    Где купить все необходимое для скейтбординга?
    23.06.17
    Недвижимость на Пхукете
    23.06.17
    МФУ от бренда НР
    21.06.17
    Офисная мебель: что обеспечит правильный выбор?
    14.06.17
    Типы и особенности противопожарных металлических дверей
    14.06.17
    История полного восстановления при мышечной дистрофии
    13.06.17
    Квадроциклы напрокат

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm