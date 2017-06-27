Минпромторг разрешил продавать алкоголь по паспорту болельщика и водительским правам

Минпромторг РФ разрешил продажу алкоголя по паспорту болельщика (FAN ID) и водительским правам, сообщается на портале правовой информации.

При этом продавец будет иметь право проверять возраст покупателя по FAN ID до 31 декабря 2018 года. Так, перечень документов, по которым продавец мог убедиться в совершеннолетии покупателя спиртного, увеличился с 12 до 14 удостоверений.

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К этому списку документов относятся паспорт гражданина РФ, общегражданский заграничный паспорт, временное удостоверение личности гражданина РФ, паспорт моряка (удостоверение личности моряка), дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверение личности военнослужащего или военный билет гражданина РФ.

Также алкоголь можно купить по паспорту иностранного гражданина, виду на жительство в России, разрешению на временное проживание в РФ, удостоверению беженца, свидетельству о предоставлении временного убежища на территории России.

Как стало ивзестно во вторник, 17 июня, российские производители пива подготовили проект закона о госрегулировании производства и оборота алкоголя, предполагающий запрет на продажу крепких спиртных напитков в магазинах с 21:00 до 09:00. Для пива в законопроекте предлагается сохранить действующие ограничения на продажу в розницу — с 23:00 до 8:00.