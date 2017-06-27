В Петербурге ожидается потепление

В Петербурге ожидаются теплые дни без дождей. Температура воздуха в среду и четверг, 28 и 29 июня, прогреется до +22 градусов, сообщают синоптики.

В среду, 28 июня, в Петербурге обойдется без осадков, а скорость западного ветра не превысит 8 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +19 градусов.

В четверг, 29 июня, дождей также не будет, ожидается 20-22 градусов тепла.

Летняя погода будет недолгой. Уже в пятницу, 30 июня, в Петербург снова придут дожди с грозами, усилится ветер и понизится температура.