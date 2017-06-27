В Исаакиевском соборе увеличат число богослужений

В Исаакиевском соборе, который является государственным музеем-памятником, увеличат число богослужений, передает Интерфакс слова директора музея Юрия Мудрова.

Он отметил, что консультации по этому вопросу сейчас ведутся с представителями региональной епархии. По его словам, этот вопрос он обсуждал с митрополитом Петербургским и Ладожским Варсонофием.

"Епархия обратилась с просьбой наше соглашение подкорректировать в части времени богослужений, чтобы стало больше служб, которые проводятся в центральном нефе собора. Мы согласны в той части, что в двунадесятые праздники и праздники собора — скажем, дни святых Исаакия Далматского, Александра Невского — проводились большие торжественные службы. В этом мы достигли взаимопонимания", — заявил Мудров.

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При этом директор Исаакия подчеркнул, что слишком большое число парадных богослужений, которые могут занимать центральное помещение собора, музею неудобно. Мудров добавил, что у учреждения есть свои планы по посещаемости туристами и другие обязательства, которые музей должен выполнять.

Юрий Мудров был назначен директором ГМЗ "Исаакиевский собор" 15 июня приказом комитета по культуре Северной столицы. Ранее он занимал руководящие должности в ГМЗ "Павловск", ГМЗ "Ораниенбаум", Санкт-Петербургском фонде культуры, Государственном музее истории религии и других учреждениях культуры Петербурга.

Должность директора Исаакия освободилась 1 июня, когда Николай Буров написал заявление об увольнении по собственному желанию. За день до ухода Бурова, на совещании в дирекции музея исполняющим обязанности была назначена Ирада Вовненко, ранее занимавшая должность заместителя директора по связям с общественностью.

На второй день после назначения Вовненко в СМИ появились слухи об ее уходе. Сообщалось, что в Смольном ее решили поменять на кандидатуру мужского пола по указу губернатор Георгия Полтавченко. Возможной причиной смены Вовненко тогда называли любовные романы писательницы. В итоге пресс-служба музея "Исаакиевский собор" опровергла информацию СМИ о том, что Вовненко покидает свой пост. Позже стало известно, что должность директора музея занял все же мужчина - искусствовед Юрий Мудров.

В начале января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко объявил, что Исаакий будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. К 15 июня заявление о передаче собора от РПЦ так и не поступило. При этом Исаакий могут передать церкви только в случае получения соответствующей заявки.

Епе ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", президент России Владимир Путин на "прямой линии" пообещал решить вопрос с Исаакиевксим собором. Причем про Исаакий его спросили сотрудники Балтийского судостроительного завода, что стало неожиданностью для главы государства.