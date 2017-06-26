Facebook хочет выпускать собственные сериалы и телешоу

Социальная сеть Facebook обсуждает с голливудскими агентствами возможность создания собственных сериалов и телепередач, намечая их запуск к концу лета, передает агентство Dow Jones Newswires.

В планах соцсети производство высококачественных сериалов с бюджетом до 3 млн долларов за серию. Кроме того, Facebook рассчитывает создавать телепередачи с более умеренным бюджетом, от 500 тыс. долларов до 1 млн долларов за серию, и короткометражные (до 10 минут) видео.

Новые сериалы рассчитаны на аудиторию в возрасте от 13 до 34 лет, и, по словам источников, они будут избегать политических тем, ненормативной лексики и эротики.

Чтобы отличаться от конкурентов, Facebook планирует делиться со зрителями всей информацией о рекламных доходах.