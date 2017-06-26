Ученые: Обои вредны для здоровья человека

Французские ученые из Университета Тулузы провели эксперимент, в результате которого выяснила, что обои могут нанести вред здоровью человека, передает ИА Nation News.

Исследования показали, что в материалах, из которых изготавливаются обои, могут развиваться опасные микроорганизмы, которые способствуют возникновению и развитию грибковых заболеваний.

Ученые из Франции вырастили на обоях несколько видов грибков, не создавая для них благоприятной среды.

Некоторые из них могут выделять в воздух токсичные вещества, которые вызывают легкое недомогание в виде тошноты или головокружения, а также провоцируют развитие депрессии или расстройства психики.