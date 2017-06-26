Полиция не нашла подтверждений «разгрома» могилы Цоя

Полиция не нашла подтверждения сообщений о «разгроме» могилы лидера группы «Кино» на Богословском кладбище Северной столицы, сообщает «Интерфакс».

В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в день памяти Цоя (21 июня) сотрудники полиции Калининского района обеспечили охрану общественного порядка.

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После появления информации о разгроме могилы Цоя была повторно опрошена администрация Богословского кладбища, а также проинспектировано место захоронения.

В пресс-службе МВД отметили, что «объективного подтверждения появившейся информации» нет.

Ранее СМИ сообщали, что вандалы устроили погром 25 июня. При этом в понедельник, 26 июня, на могиле уже привели порядок. В среду, 21 июня, Виктору Цою исполнилось бы 55 лет, в этот день на его могилу пришло большое количество поклонников музыканта.