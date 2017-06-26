УФАС: Магазины «Семья» незаконно используют символику FIFA

Плакаты и листовки с символикой Кубка конфедераций FIFA, развешенные в магазинах «Семья», послужили поводом для предупреждения от УФАС Северной столицы.

Реклама с эмблемой Кубка сопровождала сразу несколько видов товаров в магазинах этой сети — в том числе и пива. Договора с FIFA, необходимого для использования логотипа, у ООО «ТД «Интерторг» не оказалось, сообщают в УФАС.

Если листовки с официальной символикой Кубка не будут убраны из магазинов, против ритейлера может быть возбуждено антимонопольное дело.

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Ранее УФАС выдало предупреждение за использование символики Кубка конфедераций на вывеске лобби-бара «Бутик-отеля «АВТОР».

Кубок конфедераций начался в Петербурге 17 июня и завершится в воскресенье, 2 июля.