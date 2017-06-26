Стало известно, кто выступит на закрытии Кубка конфедераций

Церемония закрытия Кубка конфедераций FIFA 2017 состоится в это воскресенье, 2 июля, в 19:15 на стадионе "Зенит-арена" в Петербурге.

В шоу будут эпизоды, посвященные главному городу турнира - Петербургу, культуре и искусству Северной столицы, истории Кубка конфедераций, его победителям и нынешним участникам.

Перед собравшимися выступят Полина Гагарина, Егор Крид и DJ Smash.

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Хореографами-постановщиками номеров выступили артист петербургского театра «Ленинград-центр» Станислав Литвинов и балерина Вера Арбузова, исполнившая на церемонии открытия сольную партию Жар-Птицы. Темой номеров станут путешествия во времени и по истории Кубка конфедераций.

Пока неизвестно, какие именно сборные выйдут на поле, чтобы определить победителя "турнира чемпионов". Матч начнется после торжественной церемонии.