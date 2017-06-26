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Собственника особняка Бремме оштрафовали на 1,5 млн рублей

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© Фото: etovidel.net

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За ненадлежащее содержание здания.

Василеостровский районный суд Северной столицы обязал собственника памятника «Особняк Э.Э. Бремме» выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей за ненадлежащее содержание объекта, сообщают в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.  

В ведомстве напоминают, что 20 января этого года в ходе внеплановой проверки сотрудники комитета осмотрел «Особняк Э.Э. Бремме», который находится  по адресу 12‑я линия В.О., д. 41, к. 1, лит. Ж).

Тогда было выявлено крайне неудовлетворительное состояние здания, в том числе поражение грибком фасадов, обшитых деревянными досками, наличие следов сильного намокания и увлажнения. Общее состояние интерьеров было признано крайне неудовлетворительным. Имеются трещины в штукатурной отделке, наблюдается износ напольных покрытий; перемычки дверных проемов имеют уклон, сообщают в ведомстве.

По итогам проверки КГИОП составил протокол по признакам административного правонарушения, которое предусмотрено ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ.

Особняк был построен в XIX и перестроен в начале прошлого века. В округе находились корпуса химического завода Бремме. Во время блокады Ленинграда в особняке работало фармацевтическое предприятие.

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