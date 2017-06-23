Охранять выпускников на «Алых парусах» будут 300 гвардейцев

Около 300 сотрудников Росгвардии будут дежурить на празднике выпускников "Алые паруса" в Петербурге, сообщают в ведомстве по городу и Ленобласти.

Гвардейцы будут охранять более 35 тыс. выпускников и 45 тыс. других зрителей концерта на Дворцовой площади, а также других горожан и гостей города, которые придут смотреть фейерверк над Невой.

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Помимо Росгвардии на празднике будут дежурить полиция и МЧС.

Праздник начнется 23 июня в 22:00 с театрализованного пролога. После официального открытия и традиционного удара в рынду на сцену поднимутся те артисты, чьи имена выбраны в результате опроса среди старшеклассников петербургских школ.

В этот вечер перед выпускниками выступят группы Сурганова и оркестр, Serebro, Artic&Asti, Марсель, Макс Барских и Александр Панайотов. Хедлайнером концерта на Дворцовой станет команда Ильи Лагутенко «Мумий Тролль». Ведущими, как и в прошлом году, будут Иван Ургант и Даша Александрова.

«Санкт-Петербург.ру» будет вести текстовую онлайн-трансляцию «Алых парусов».