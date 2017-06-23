  • 23 Июнь 2017
USD 24.06.2017 59.6564 -0.4918
USD ММВБ 18:16 59.57130  
EUR 24.06.2017 66.6780 -0.4715
EUR ММВБ 18:16 66.5420  
Нефть($) 23.06.2017 45.52 +0.53
Нефть(p) 23.06.2017 2715.56 +9.49

Роскомнадзор: Telegram предоставляет возможности для общения террористам

Автор:


© Фото: xakep.ru

Темы дня

По мнению главы ведомства, Павел Дуров игнорирует безопасность простых пользователей Telegram.

В Роскомнадзоре считают, что мессенджер Telegram игнорирует безопасность простых пользователей и предоставляет возможности для общения террористам и преступникам, говорится в фейсбуке ведомства.

«Если говорить по существу ответа Павла Валерьевича, я должен сказать, что он, к сожалению, нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram», — заявил глава ведомства Александр Жаров.

По его мнению, Telegram самостоятельно принимает решение относительно исполнения российского законодательства и ведения диалога с российскими властями.

Ранее Павел Дуров на своей странице «ВКонтакте» назвал угрозы Роскомнадзора о блокировке сервиса на территории РФ парадоксальными.

"Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США WhatsApp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram", — написал Дуров.

Читайте также:

Кадыров пригласил Дурова и Жарова приехать в Грозный 

Ранее в пятницу, 23 июня, Жаров опубликовал открытое письмо к Дурову с требованием представить необходимую информацию о сервисе. В противном случае Telegram будет заблокирован на территории РФ.

По его словам, ведомство каждый день отправляет запросы в Telegram по всем доступным адресам, но никакого ответа до сих пор не было. "Выбор за вами", - заканчивает свое письмо глава Роскомнадзора.

Официальная регистрация сервиса в России обяжет администрацию Telegram хранить переписку пользователей и давать властям ключи для расшифровки сообщений. Дуров уже не раз говорил, что на такое мессенджер никогда не согласится.

За отказ зарегистрироваться в установленном порядке в России уже заблокировали мессенджеры Zello и Blackberry. Ранее, 20 июня, Telegram уже анонсировал функцию обхода блокировок

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в июне

    «Алые паруса», большой велофестиваль, целое небо воздушных змеев и вертолетов, «Еда на колесах», опера на свежем воздухе и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Семь лучших вариантов активного отдыха в Петербурге

    На стильном велосипеде по центру города, на гидроцикле с ветерком по Неве или в тихом парке на лошадях - какие бы прогулки вы ни предпочитали, «Санкт-Петербург.ру» подобрал для вас идеальные варианты отдыха на свежем воздухе.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Кинопленка от Ленинграда до Петербурга: как сегодня выглядят места съемок советских киношедевров

    Многие шедевры советского кинематографа были сняты в городе-герое Ленинграде. «Санкт-Петербург.ру» предлагает посетить места съемок знаменитых фильмов и узнать, как же изменились декорации города за несколько десятков лет. Свет, камера, мотор!

    читать далее →

    Пресс-релизы

    23.06.17
    Недвижимость на Пхукете
    23.06.17
    МФУ от бренда НР
    21.06.17
    Офисная мебель: что обеспечит правильный выбор?
    14.06.17
    Типы и особенности противопожарных металлических дверей
    14.06.17
    История полного восстановления при мышечной дистрофии
    13.06.17
    Квадроциклы напрокат
    08.06.17
    Как цветы влияют на человека?
    06.06.17
    Открытие центра садовых тракторов в Санкт-Петербурге

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm