Роскомнадзор: Telegram предоставляет возможности для общения террористам

В Роскомнадзоре считают, что мессенджер Telegram игнорирует безопасность простых пользователей и предоставляет возможности для общения террористам и преступникам, говорится в фейсбуке ведомства.

«Если говорить по существу ответа Павла Валерьевича, я должен сказать, что он, к сожалению, нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram», — заявил глава ведомства Александр Жаров.

По его мнению, Telegram самостоятельно принимает решение относительно исполнения российского законодательства и ведения диалога с российскими властями.

Ранее Павел Дуров на своей странице «ВКонтакте» назвал угрозы Роскомнадзора о блокировке сервиса на территории РФ парадоксальными.

"Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США WhatsApp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram", — написал Дуров.

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Ранее в пятницу, 23 июня, Жаров опубликовал открытое письмо к Дурову с требованием представить необходимую информацию о сервисе. В противном случае Telegram будет заблокирован на территории РФ.

По его словам, ведомство каждый день отправляет запросы в Telegram по всем доступным адресам, но никакого ответа до сих пор не было. "Выбор за вами", - заканчивает свое письмо глава Роскомнадзора.

Официальная регистрация сервиса в России обяжет администрацию Telegram хранить переписку пользователей и давать властям ключи для расшифровки сообщений. Дуров уже не раз говорил, что на такое мессенджер никогда не согласится.

За отказ зарегистрироваться в установленном порядке в России уже заблокировали мессенджеры Zello и Blackberry. Ранее, 20 июня, Telegram уже анонсировал функцию обхода блокировок