Петербург может побороться за право провести финал Лиги чемпионов

Администрация Петербурга рассматривают возможность подачи заявки на проведение финала европейского футбольного турнира — Лиги чемпионов — на новом стадионе «Зенит-арена». Об этом заявил председатель комитета по физической культуре и спорту Северной столицы Павел Белов.

«Обсуждаем возможность подачи заявки на проведение финала Лиги чемпионов. Может быть, застанем время, когда у нас пройдут не только матчи чемпионата мира и чемпионата Европы, но и финал Лиги чемпионов после этого»,— приводит его слова «Спорт-Экспресс».

Сейчас «Зенит-арена» принимает матчи Кубка конфедераций. На этом стадионе уже прошло открытие турнира, а также было сыграно два матча. Следующие игры состоятся в Петербурге в субботу, 24 июня , а также 2 июля — финал Кубка.

Всего Кубок конфедераций проходит на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве.