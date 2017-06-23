Кадыров пригласил Дурова и Жарова приехать в Грозный

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram пригласил руководителя Роскомнадзора Александра Жарова и основателя мессенджера Павла Дурова приехать в Грозный, чтобы провести переговоры и уладить разногласия.

"Не хочется, чтобы "Телеграмм" блокировали, но и соблюдать российское законодательство необходимо. Я как один из активных пользователей мессенджера считаю, что стороны должны сесть за стол переговоров, а не игнорировать друг друга", - написал Кадыров.

Ранее в пятницу, 23 июня, Жаров опубликовал открытое письмо к Дурову с требованием представить необходимую информацию о сервисе. В противном случае Telegram будет заблокирован на территории РФ.

По его словам, ведомство каждый день отправляет запросы в Telegram по всем доступным адресам, но никакого ответа до сих пор не было. "Выбор за вами", - заканчивает свое письмо глава Роскомнадзора.

Официальная регистрация сервиса в России обяжет администрацию Telegram хранить переписку пользователей и давать властям ключи для расшифровки сообщений. Дуров уже не раз говорил, что на такое мессенджер никогда не согласится.

За отказ зарегистрироваться в установленном порядке в России уже заблокировали мессенджеры Zello и Blackberry. Ранее, 20 июня, Telegram уже анонсировал функцию обхода блокировок.