В Петербурге за футбольными фанатами присмотрят более 10,7 тыс. спасателей

Более10,7 тыс. спасателей будут на страже во время футбольного матча между Австралией и Камеруном на «Зенит-арене» 22 июня.

В ходе игры будут нести более 10 700 человек личного состава и 1300 единиц техники. За безопасностью сотрудники ведомства присматривают не только на стадионе, но и возле гостиниц, фан-зоны, на остановках шаттлов и в других местах

Кубок конфедераций стартовал на «Зенит-арене» 17 июня. В день открытия на поле стадиона сборная России обыграла команду Новой Зеландии. Накануне, 21 июня, российские футболисты уступили сборной Португалией на стадионе в Москве

Финал турнира состоится на Крестовском острове в следующее воскресенье, 2 июля.