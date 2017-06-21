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Graffiti L: как сэкономить на проживании в Санкт-Петербурге

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© Фото: Travel.ru

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Хостел Graffiti L предлагает размещение в стандартных комнатах, рассчитанных на 2-10 постояльцев. Также доступны двухместные, семейные номера и апартаменты люкс класса, отличающиеся наличием отдельного санузла

Планируя поездку в Санкт-Петербург, люди тщательно просчитывают возможный бюджет предстоящих затрат. Весомую его часть составляет оплата гостиничного номера. Можно ли избежать этих непомерных затрат? Да, для этого нужно забронировать номер в хостеле Граффити.

Заведение принимает постояльцев уже много лет и за это время стало очень популярным среди гостей Северной столицы. Главное преимущество хостела – ценовая доступность проживания. К услугам потенциальных постояльцев номера различного уровня заселенности: от 2 до 10 человек. Тем, кто привык к тишине и безупречному комфорту, идеально подойдет двухместный люкс с удобствами. Всех остальных в полной мере удовлетворят многоместные номера, отличающиеся оригинальным и хорошо продуманным интерьером.

В распоряжении постояльцев санузлы на этажах, туалетные принадлежности восполняются своевременно, поддерживается идеальная чистота. Все помещения оснащены оборудованием для людей с ограниченными возможностями.

Комфортный хостел в Санкт-Петербурге поможет сэкономить бюджет без ущерба для качества отдыха. В Граффити удобно будет проживать не только молодежным компаниям, но и семейным парам с детьми. За ребенка в возрасте до пяти лет оплату вносить не нужно. При заселении каждому постояльцу выдают электронный ключ. Вход в заведение доступен в круглосуточном режиме. На двери установлен домофон для связи с администрацией.

Обстановка в хостеле очень близка к домашней – уютно, чисто, администрация строго следит, чтобы постояльцы придерживались правил проживания. Можно заказать завтрак или горячие напитки, воспользоваться медицинской аптечкой, утюгом или феном, заказать трансфер в аэропорт или на вокзал.
Постояльцам, которые предпочитают готовить самостоятельно, в хостеле обустроена современная кухня. Помещение оснащено всем необходимым оборудованием – плитами, холодильниками, посудомоечной машиной, кулером с водой. Кухня укомплектована наборами посуды, столовыми приборами.

В вечернее время жильцы могут организовать увлекательный досуг, не выходя за пределы хостела. В заведении имеется гостевая комната с мини-библиотекой, настольными играми и телевизором. Для людей, имеющих способности в области изобразительного искусства, в холле имеется свободная зона для граффити. Тематика рисунков может быть любой, главное – проявить творческий подход.

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