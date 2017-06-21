К "Алым Парусам" из Москвы в Петербург пустят два дополнительных поезда

В связи с популярным праздником выпускников "Алые паруса", АО «ФПК» решило назначить дополнительные пассажирские поезда №76 и №86 Москва — Петербург на 23 июня.

В состав будут включены купейные, плацкартные вагоны, а также вагоны с местами для сидения.

Поезд № 76 отправится из столицы 23 июня в 8:15 и прибудет на Московский вокзал в Петербург в 16:55. Поезд будет останавливаться в Твери и Бологом.

Поезд № 86 отправляется из Москвы 23 июня в 14:20 и прибудет в 23:25 на Ладожский вокзал. Остановки будут в Твери, Вышнем Волочке, Бологом и Окуловке, сообщает «Петербургский дневник».

Ранее стало известно, что в ночь с 23 на 24 июня петербургская подземка будет работать без перерывов из-за праздника выпускников "Алые паруса".

Все станции метро будут открыты на вход и выход - кроме вестибюлей станций "Достоевская" и "Спасская".

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Кроме того, на дорогах появятся ночные автобусы, которые с полуночи до 6 утра будут развозить по домам участников праздника. Известны следующие маршруты: №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154. Интервал движения - 30 минут.

Праздник "Алые паруса" проходит в Северной столице после школьных экзаменов. Основное действо проходит на Дворцовой площади, также есть альтернативная сцена на стрелке Васильевского острова. Ожидается, что в этом году в торжестве примут участие порядка 31 тыс. выпускников петербургских школ