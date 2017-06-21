В Петербурге добавили парковочные места для болельщиков Кубка конфедераций

В Приморском районе Северной столицы увеличили число бесплатных парковок в пешей доступности от стадиона «Зенит-арена». На них смогут парковаться только зрители матчей Кубка конфедераций FIFA – 2017, сообщают в КРТИ.

Так, в дни матчей – 22 и 24 июня и 2 июля – дополнительные 76 парковочных мест появятся у гипермаркета «Лента». Кроме того, 110 новых парковок будут доступны у ТРЦ «Питерлэнд», 211 машино-мест – у ТРК «Атлантик Сити», 400 новых мест появятсяу ТРК «Меркурий», 132 парковок– у гипермаркета «О’КЕЙ», а еще 180 машино-мест – у «Карусели».

Кроме того, отдельная бесплатная стоянка для инвалидов на 60 мест появилась у БЦ «Петровский» в Петроградском районе.

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Припарковаться на этих стоянках в дни матчей смогут только зрители матчей – для этого необходимо будет предъявить билет на стадион.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. Петербургская "Зенит-арена" примет еще три матча: 22 июня в 18 часов: Камерун - Австралия, 24 июня в 18 часов: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля в 21 час: финал