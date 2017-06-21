Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, сообщает РИА Новости».

По информации СМИ, самолеты НАТО попытались сопроводить борт Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, когда самолет направлялся в Калининград.

Один из самолетов Североатлантического альянса попытался приблизиться к борту Шойгу, но между ними встал российский Су-27, который находился в эскорте. После этого истребитель F-16 ушел в сторону.

Накануне, 20 июня, СМИ сообщали о другом опасном сближении самолетов России и США в небе над Балтикой.

Тогда один из чиновников США описал маневры российского истребителя как «провокационные». По его словам, самолет «беспорядочно летал».