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В ночь с 23 на 24 июня метро будет работать без перерывов

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© Фото: Деловой Петербург

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Также на дороге выйдут ночные автобусы.

В ночь с 23 на 24 июня петербургская подземка будет работать без перерывов из-за праздника выпускников "Алые паруса".

Все станции метро будут открыты на вход и выход  - кроме вестибюлей станций "Достоевская" и "Спасская".

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Кроме того, на дорогах появятся ночные автобусы, которые с полуночи до 6 утра будут развозить по домам участников праздника. Известны следующие маршруты: №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154. Интервал движения - 30 минут.

Праздник "Алые паруса" проходит в Северной столице после школьных экзаменов. Основное действо проходит на Дворцовой площади, также есть альтернативная сцена на стрелке Васильевского острова. Ожидается, что в этом году в торжестве примут участие порядка 31 тыс. выпускников петербургских школ и учреждений среднего профессионального образования.

В этом году размеры сцены увеличат в 1,5 раза для того, чтобы театрализованное шоу было еще более красочным. Специалисты задействуют самое современное оборудование. Особое место будет отведено воздушным акробатам. Хэдлайнером праздника станет группа "Мумий тролль".

Кроме группы Ильи Лагутенко, на Дворцовой площади выступят Serebro, Сурганова и оркестр, Artic &Asti, Марсель, Макс Барских и Александр Панайотов. Вести праздник будут Иван Ургант и Даша Александрова. Праздник выпускников "Алые паруса" начнется на Дворцовой площади ровно в 22:00. В 00:40 ожидается свето-пиротехническое шоу в акватории Невы.

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