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Главный синоптик Петербурга пообещал потепление

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© Фото: god2017.com/

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Осталось пережить два дождливых дня.

Главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов написал в своем Facebook, что погода в Северной столице вскоре начнет улучшаться.

«Пришел циклон, надо пережить пару дождливых дней и относительно холодных (сегодня самый холодный день). Но завтра он уйдет на восток, и погода улучшится, дождей будет меньше, температура повысится», — заявил Колесов.

Он также отметил, что жаркая погода может настать в конце июня — начале июля. Но это вовсе не значит, что прохладных периодов не будет совсем, ответил Колесов.

Ранее МЧС спрогнозировало, что 21 июня в Петербурге будут грозы и сильный ветер. Температура воздуха не поднимется выше +16 градусов.

В настоящий момент в Петербурге +12 градусов.

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