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Защитники парка Малиновка вновь вышли на пикет к ЗакСу (ФОТО)

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© Фото: tonkosti.ru

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В этот раз охрана Мариинского дворца вела себя дружелюбно.

Члены инициативной группы в защиту парка Малиновка вновь вышли на пикет ко входу в здание петербургского Заксобрания. В этот раз охрана Мариинского дворца вела себя дружелюбно, рассказал «Санкт-Петербург.ру» участница пикета Марина Эрдманис.

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«Все прошло спокойно, охрана выражала нам свою поддержку. С погодой только не повезло – лил дождь. Депутатов мы смогли увидеть немного – пообщались с Оксаной Дмитриевой, увидели в числе опоздавших на заседание Сергея Никешина», - поделилась Эрдманис, также добавив, что главное для участников пикета – выразить свою позицию и желание сохранить парк.

 

Фото: https://vk.com/savemalinovka
 

На платформе change.org ведется сбор подписей за роспуск текущего состава Заксобрания Петербурга, большинство депутатов которого «выносят губительные для города решения».

Ранее 7 июня депутаты петербургского Законодательного собрания одобрили застройку парка Малиновка в Красногвардейском районе. За соответствующий пакет поправок в Генплан проголосовали 39 парламентариев.  Перевести часть парка в зону деловой застройки предложили депутаты "Единой России" Андрей Анохин, Юрий Бочков и Александр Ходосок. Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров пояснил, что на данной территории не планируется жилищное строительство.

История с возможной застройкой парка тянется еще с 2015 года, когда между ЗакСом и Смольным возник конфликт. Депутаты приняли генплан, по которому участок парка Малиновка площадью 2,1 гектара все же будет отдан служителям культа под застройку 67-метровой церковью (соответствующую поправку в документ внес Виталий Милонов).

При этом правительство в лице комиссии по образованию и вице-губернатора Игоря Албина выступило против. Позже строительство храма было отменено. После инициативы "Единой России" о застройке парка петербургские "справедливороссы" обратились к губернатору Георгию Полтавченко снова защитить Малиновку.

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