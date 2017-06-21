В Смольном утвердили рецепт кофе «по-петербургски»

Рецепт фирменного кофе «по-петербургски» официально утвердили в администрации Северной столицы, передает ТАСС.

Его создатели вверяют, что напиток будет не слишком крепким, но с ярким и насыщенным вкусом. Белая пена, по замыслу авторов рецепта, должна напоминать об одном из символов города – белых ночах.

Официальный рецепт фирменного петербургского напитка разработали специалисты городского Музея кофе по заказу комитета по внешним связям города. Созадетли напитка основывались на исторических материалах.

Чтобы приготовить кофе «по-петербургски», необходимо 18 граммов свежеобжаренного кофе Арабика, 80 миллилитров горячей воды и 1-2 столовых ложки молочной пены. Необходимо приготовить двойной эспрессо, а после добавить в него горячую воду и молочную пену, взбитую с помощью капучинатора. Кофе необходимо подавать со стаканом воды.

Комитет по внешним связям Северной столицы планирует угощать фирменным напитком гостей официальных приемов и обедов. Также этот новый вид кофе будут предлагать посетителям местных кафе.