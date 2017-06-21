Во Фрунзенском районе Петербурга построят завод по переработке покрышек

В Петербурге через семь лет появится завод по переработке покрышек, участок для его строительства выделен компании «Инноватех», сообщает портал «Водитель Петербурга».

Решение о выделении участка было принято на заседание в Смольном накануне, 20 июня.

Участок расположен в промышленной зоне во Фрунзенском районе города по адресу Грузовой проезд, 1. По словам председателя петербургского комитета по инвестициям Ирины Бабюк, «Инноватех» вложит в это предприятие 925 млн рублей.

Соглашение о возведении завода было подписано в рамках ПМЭФ в прошлом году. В миунвшем декабре проект получил статус стратегического.