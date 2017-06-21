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Смольный: «Терра-Нова» строит на Васильевском острове без законных оснований

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© Фото: Коммерсантъ

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В настоящий момент компания уже организовала продажу части земельных участков.

Компания "Терра Нова", занимающаяся комплексным освоением прибрежной территории Васильевского острова, не имеет законных оснований что-либо сооружать на этом намыве, сообщают в петербургском комитете по строительству.

Договор аренды на площадку в 476,9 гектаров на Невской губе  "Терра Нова" заключила в июле 2006 года. Также у компании есть соглашение 2007 года со стратегическим инвестором по обустройству территории, включая строительство Морского терминала для пассажиров.

Летом 2016 года компания заявила о желании выкупить восемь земельных участков в границах намывной территории в соответствии с условиями договора аренды. Согласно документу, "Терра Нова" должна была за свой счет разработать и утвердить документацию по планировке территории, а также провести необходимые земельные и кадастровые работы и осуществить жилищное строительство. Работы должны были завершиться к июню 2019 года.

"К этому сроку в границах кадастрового плана земельного участка должна быть сформирована территория с абсолютной отметкой плюс 2,9 м в балтийской системе (БС) высот", - отметили в Смольном.

Большую часть кадастрового плана занимает акватория Финского залива, а отметка уровня земли не соответствует проекту планировки. Помимо этого, компания уже более пяти лет не меняла сведения об объеме выполненных работ, а участки под жилищное строительство организация передает другим юридическим лицам.

Как сообщают в Смольном, в результате этого застройка ведется не по единому календарному графику по всей территории комплексного освоения, а на отдельных участках по мере готовности и коммерческой заинтересованности различных юридических лиц.

В настоящий момент "Терра Нова" уже организовала продажу части земельных участков. Новые инвесторы строят на них жилые дома с общей площадью квартир в 445 тыс. квадратных метров. Для того, чтобы обеспечить указанные объектами школами и детсадами, необходимо будет потратить около 4,7 млрд рублей. Эти обязательства возлагаются на город.

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