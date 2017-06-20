Ученые: Недостаток сна приводит к ожирению

Во время сна организм восстанавливает все жизненно-важные функции. Более долгий сон приводит к уменьшению риска гипертонии и ишемической болезни сердца, а его недостаток может привести к ожирению, заявляют специалисты Сейльской национальной университетской больницы Бунданга. Об этом сообщает ИА Nation News.

Люди, которые мало спят, меньше двигаются в течение дня и слишком часто перекусывают.

Для своего эксперимента ученые выбрали две тысячи человек в возрасте от 18 до 82 лет.

Первая группа добровольцев спала на два часа меньше. У второй половины испытуемых индекс массы тела составил 22,8, а у первой он равнялся уже 23,1.