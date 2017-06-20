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В июне более сотни петербуржцев пострадали от клещей

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© Фото: ShadyLady.com.ua

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Больше всего - на территории Пушкинского, Курортного и Красногвардейского районов

В июне на территории Северной столицы более 130 человек пострадали от клещей.

В управлении Роспотребнадзора по Петербургу сообщают о том, что с начала сезона в городе было зарегистрировано 327 случаев присасывания клещей. Больше всего - на территории Пушкинского, Курортного и Красногвардейского районов. Из них более трети случаев (133) произошли именно в июне.

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При этом у 51 человека врачи диагностировали заражение клещевыми инфекциями, а в  39 случаях речь идет о клещевом боррелиозе, в том числе у 8 детей, а также 12 случаев клещевого энцефалита, включая один у ребенка.

По данным Боткинской инфекционной больницы, с начала сезона клещевой энцефалит был выявлен у 19 взрослых петербуржцев, клещевой боррелиоз — у 38 человек.

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