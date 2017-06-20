Медики: В России нет абсолютно здоровых старшеклассников

Столичные врачи не нашли ни одного здорового старшеклассника, сообщает газета Известия. Такое исследование провел НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков "Национальный научно-практический центр здоровья детей". Врачи наблюдали школьников с 2005 по 2015 годы.



Процент полностью здоровых детей среди первоклассников также довольно низок – 4,3%. С возрастом он уменьшается. За время обучения у детей появляется близорукость, язвенные болезни, а аткже сколиоз.

Всего специалисты наблюдали 426 детей из четырех школ в разных районах столицы России. Обследование ежегодно проводилось в апреле в течение 11 лет.

Детей осматривали педиатры, производилась трехкратное измерение артериального давления, учеников осматривали ортопеды, офтальмологи, неврологи, оториноларингологи и кардиологи.