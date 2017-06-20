Названа лучшая авиакомпания мира

Консалтинговая компания Skytrax опубликовала ежегодный рейтинг лучших авиакомпаний и аэропортов мира по отзывам пассажиров из 105 стран.

Первое место заняла катарская авиакомпания Qatar Airways. На втором месте расположилась Singapore Airlines, на третьем - японская All Nippon Airways. За ней следуют гонконгская Cathay Pacific, тайваньская EVA Air, немецкая Lufthansa, эмиратская Etihad, китайская Hainan Airlines и индонезийская Garuda.

Среди российских авиакомпаний лучший показатель показал "Аэрофлот", который в этом году занял 30-ю строчку. Это на десять пунктов лучше, чем результат 2016 года.

В топ-100 лучших авиакомпаний мира вошла также российская S7 (95-е место, в прошлом году было 104-е).