Картина дня: последствия митинга, купальный сезон и футболист Манолас

Самой популярной темой дня, по версии «Монитора», стал суд над напавшим на бойца ОМОН. Первыми о том, что Владимир Абросимов отправили под домашний арест написали «Фонтанка» (17:30), Закс.ру (17:45) и «Деловой Петербург» (18:15).

Дзержинский районный суд Петербурга отправил под домашний арест 32-летнего Владимира Абросимова, который признался в нападении на сотрудника полиции на Марсовом поле в ходе несогласованной акции протеста 12 июня.

Судья Лариса Бражникова ходатайство следствия удовлетворила. Сначала Абросимов против домашнего ареста не возражал, но его адвокат Денис Зубков запросил у суда меру пресечения в виде подписки о невыезде. Но все же задержанный был отправлен под домашний арест до 13 августа. Теперь ему разрешено покидать квартиру во Всеволожске не более, чем на три часа в сутки. Арестованному также нельзя пользоваться интернетом и отправлять письма.

Вторая по популярности тема дня – известие о том, что все водоемы Северной столицы непригодны для купания. По данным Роспотребнадзора, санитарные нормы нарушены на реке Ижора в Колпинском районе, в первом, втором и третьем Суздальском озере (Верхнем, Среднее, Нижнее) в Выборгском районе, в Ольгинском водоеме Выборгского района, в Колонистском пруде Пушкинского района.

В Ленобласти ситуация значительно лучше.

Еще одна популярная тема дня: согласие защитника «Ромы» Маноласа перейти в «Зенит». По имеющимся данным, 26-летнему греческому защитнику была предложена зарплата в размере 5 млн евро, которая в два раза превышает его оклад в настоящий момент. Ожидается, что Манолас перейдет в «Зенит» на три года. Изначально Костас Манолас заявлял о желании остаться в «Роме» на следующий сезон.

Самыми оперативными 20 июня стали «Фонтанка», «Деловой Петербург» и Газета.ру