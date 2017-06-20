Ударившего бойца ОМОНа на Марсовом поле отправили под домашний арест

Во вторник, 20 июня, Дзержинский районный суд Петербурга отправил под домашний арест 32-летнего Владимира Абросимова, который признался в нападении на сотрудника полиции на Марсовом поле в ходе несогласованной акции протеста 12 июня.

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Судья Лариса Бражникова ходатайство следствия удовлетворила. Сначала Абросимов против домашнего ареста не возражал, но его адвокат Денис Зубков запросил у суда меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает «Фонтанка».

Несмотря на это, Абросимова отправили под домашний арест до 13 августа. Теперь ему разрешено покидать квартиру во Всеволожске не более, чем на три часа в сутки. Арестованному также нельзя пользоваться интернетом и отправлять письма.

Митинги против коррупции во многих городах России 12 июня организовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального, подробнее о том, что происходило в Петербурге и Москве, можно прочесть в материале "Санкт-Петербург.ру".