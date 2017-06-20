  • 20 Июнь 2017
USD 21.06.2017 58.5786 +0.6201
USD ММВБ 20:16 58.67630  
EUR 21.06.2017 65.3210 +0.4596
EUR ММВБ 20:16 65.5080  
Нефть($) 20.06.2017 45.76 2.41
Нефть(p) 20.06.2017 2680.56 +168.06

Ударившего бойца ОМОНа на Марсовом поле отправили под домашний арест

Автор:


© Фото: Телеканал 360

Темы дня

Владимир Абросимов пробудет дома до 13 августа.

Во вторник, 20 июня, Дзержинский районный суд Петербурга отправил под домашний арест 32-летнего Владимира Абросимова, который признался в нападении на сотрудника полиции на Марсовом поле в ходе несогласованной акции протеста 12 июня.

Читайте также:

СК: Сотрудника ОМОНа на Марсовом поле 12 июня ударили кулаком, а не ножом

Судья Лариса Бражникова ходатайство следствия удовлетворила. Сначала Абросимов против домашнего ареста не возражал, но его адвокат Денис Зубков запросил у суда меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает «Фонтанка».

Несмотря на это, Абросимова отправили под домашний арест до 13 августа. Теперь ему разрешено покидать квартиру во Всеволожске не более, чем на три часа в сутки. Арестованному также нельзя пользоваться интернетом и отправлять письма.

Митинги против коррупции во многих городах России 12 июня организовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального, подробнее о том, что происходило в Петербурге и Москве, можно прочесть в материале "Санкт-Петербург.ру".

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в июне

    «Алые паруса», большой велофестиваль, целое небо воздушных змеев и вертолетов, «Еда на колесах», опера на свежем воздухе и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Семь лучших вариантов активного отдыха в Петербурге

    На стильном велосипеде по центру города, на гидроцикле с ветерком по Неве или в тихом парке на лошадях - какие бы прогулки вы ни предпочитали, «Санкт-Петербург.ру» подобрал для вас идеальные варианты отдыха на свежем воздухе.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.06.17
    Типы и особенности противопожарных металлических дверей
    14.06.17
    История полного восстановления при мышечной дистрофии
    13.06.17
    Квадроциклы напрокат
    08.06.17
    Как цветы влияют на человека?
    06.06.17
    Открытие центра садовых тракторов в Санкт-Петербурге
    05.06.17
    Онлайн-сервис DocDoc по поиску и записи к врачам в Санкт-Петербурге
    05.06.17
    Выгодная покупка сантехники в интернет-магазине Перфекто
    31.05.17
    Матрасы Perrino Active

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm