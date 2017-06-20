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BIOCAD посетил Нобелевский лауреат Аарон Чехановер

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© Фото: пресс-служба компании BIOCAD

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Выдающийся ученый современности рассказал про свои исследования в области биохимии клетки и механизмах убиквитинилирования.

Аарон Чехановер, получивший в 2004 году Нобелевскую премию по химии за открытие убиквитин-опосредованной деградации белков в протеосомах, 19 июня посетил лаборатории инновационной биотехнологической компании BIOCAD.  

Нобелевский лауреат увидел в российской компании технологии создания препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний ничем не уступающих ведущим фармкомпаниям мира. На сегодняшний день команда R&D BIOCAD – самое крупное в российском биотехе научно-исследовательское подразделение, все силы которого сконцентрированы на разработке сложнейших инновационных лекарственных средств для лечения социально-значимых заболеваний.

На встрече с учеными BIOCAD Чехановер рассказал про свои исследования в области биохимии клетки и механизмах убиквитинилирования, которые послужили основой для разработки новых методов лечения в том числе и онкологических заболеваний, например, позволили создать новый класс молекул, таргетно направляющих внутриклеточные онкогенные белки на уничтожение. Также он поделился своим видением роли процесса аутофагии - альтернативного механизма деградации и обновления клетки, лежащего в основе продления жизни и предотвращения онкогенеза.

Задействование механизмов протеасомной деградации белков для уничтожения целевых белков в раковых клетках, оптимизации биопроцессов получения моноклональных антител, а также совершенствование рекомбинантных вирусных векторов для трансгенеза – важные направления работы в том числе и лабораторий BIOCAD.

Аарон оценил уровень оснащенности лабораторий, темпы роста компании и широту профессионализма молодых сотрудников. В ходе визита Нобелевский лауреат ответил на вопросы сотрудников BIOCAD и рассказал о составляющих успеха ученого, про страсть к своему делу и большую удачу. «Без честного труда не обходится ни одна удача. Даже если вы сверхудачливый человек, чтобы выиграть лотерею, все равно нужно сначала купить счастливый билет», - отметил Аарон Чехановер.

Аарон Чехановер - израильский биолог и биохимик, первооткрыватель убиквитин-опосредованной деградации белков, за которую в 2004 году вместе с Ирвином Роузом и Аврамом Гершко был удостоен Нобелевской премии по химии. Аарон Чехановер с коллегами пошли «против течения». В начале 80-x годов они открыли один из важнейших процессов, протекающих в клетке - деградацию, то есть расщепление, белков.

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