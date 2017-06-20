Николай Александров стал гендиректором «Метростроя»

Акционеры ОАО «Метрострой» выбрали нового генерального директора - Николая Александрова, который является сыном бывшего руководителя компании.

Голосование прошло накануне, 19 июня. За кандидатуру Николая Александрова проголосовали 99,97% его участников. Срок новых полномочий Александрова — пять лет.

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Николай Александров занял должность заместителя директора «Метростроя» в 2006 году, за четыре года он нарастил свою долю в компании с 21 до 24,15%. При этом доля его отца составляет 13,62%. 25% у ГУП «Петербургский метрополитен», и 21% у КИО. Отец и сын Александровы владеют 13,62% и 24,15% акций компании соответственно.