МЧС: В Петербурге ожидаются грозы

В среду, 21 июня, погода в Петербурге не улучшится. По прогнозу ГУ МЧС, в Северной столице снова ожидаются грозы и сильный ветер.

Осадки начнутся утром, а во второй половине дня возможны кратковременные дожди, в отдельных районах города придется ожидать грозы. Северо-западный и западный ветер достигнут 7-12 метров в секунду. При этом температура воздуха не превысит +16 градусов.

Спасатели напоминают горожанам и гостям Петербурга о разумных мерах предосторожности: стоит держаться подальше от неустойчивых конструкций и деревьев, и не парковать рядом с ними автомобили.

В настоящий момент в Петербурге +13 градусов.